События

12:32 10.01.2017

Джоли и Питт будут разводиться в третейском суде, процесс будет закрытым

Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились о полной конфиденциальности бракоразводного процесса, которым займется третейский суд, пишет во вторник газета "Гардиан" со ссылкой на заявление знаменитостей.

"Стороны и их адвокаты подписали соглашения, касающиеся обеспечения соблюдения прав на неприкосновенность частной жизни их детей и всей семьи", - говорится заявлении.

В нем отмечается, что для этого будет "обеспечена конфиденциальность всех судебных документов, и стороны обратятся к третейскому судье".

Голливудские актеры поженились в августе 2014 года после нескольких лет совместной жизни, в конце сентября 2016 А.Джоли подала на развод "из-за серьезных противоречий" между супругами. У пары трое усыновленных и трое собственных детей возрастом от восьми до 15 лет, все по обоюдному согласию супругов останутся под опекой матери.

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