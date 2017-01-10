События

11:53 10.01.2017

Повреждение памятника полякам села Гута Пеняцкая в УИНП называют провокацией

Украинский институт национальной памяти во вторник обнародовал заявление с осуждением недавнего акта вандализма в с.Гута Пеняцкая в Бродовском районе Львовской области, где неизвестные вандалы частично разрушили памятник полякам-жителям этого села, убитым во время Второй мировой войны.

"Уничтожение памятника в Гуте Пеняцкой - провокация, направленная на обострение польско-украинских отношений, и выгодна третьей стороне", - говорится в заявлении Института.

В тексте документа также говорится, что памятник, построенный в 2005 году, стал не только проявлением почтения памяти погибших в 1944-м жителей села, но и символом участия третьих сил в разжигании конфликта между нашими народами.

"Ведь Гута Пеняцкая - это польское село, уничтоженное по приказу немецких оккупантов из-за провокаций дислоцированного здесь отряда советских партизан. К участию в карательной операции нацисты сознательно включили полицейские части, составленные из украинцев", - подчеркивают в Институте.

В ведомстве считают, что действия вандалов на украинской территории не просто похожи на вандализм, который в течение последних месяцев наблюдались на украинских кладбищах в Польше.: "Они аналогичны и имеют ту же цель - разжигание войны памятников".

"Осквернение могил и памятников по обе стороны границы должно встретить одинаково решительное осуждение в обеих странах как со стороны власти, так и гражданского общества", - подчеркнул руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Также в Институте сообщили, что обращаются в правоохранительные органы Украины с тем, чтобы расследовать этот акт и привлечь к ответственности виновных.

Ранее в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции в области сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что во Львовской области неизвестные вандалы частично разрушили памятник полякам-жителям села Гута Пеняцкая, убитым во время Второй мировой войны.

ВАЖНОЕ

Н.Савченко опубликовала списки лиц, которых хотят получить "Л/ДНР"

Боевики применяют "Грады" на Луганщине, один военнослужащий за последние сутки ранен

Верховный суд Украины отказал Азарову в удовлетворении его иска к СБУ и Лубкивскому

Пашинский идет на допрос в прокуратуру по предновогоднему инциденту

Клых этапирован из Грозного в Челябинск - адвокат

ПОСЛЕДНЕЕ

Один человек погиб и 74 пострадали на дорогах Украины 9 января

В ограблении Ким Кардашьян в Париже мог быть замешан ее водитель

Проезд по дорогам обеспечивает почти 1 тыс. ед. техники и более 2 тыс. дорожников

Uber будет раскрывать обезличенные данные о поездках

Джоли и Питт будут разводиться в третейском суде, процесс будет закрытым

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
цены на фотоаппараты с широкоугольным объективом
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА