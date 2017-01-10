Повреждение памятника полякам села Гута Пеняцкая в УИНП называют провокацией

Украинский институт национальной памяти во вторник обнародовал заявление с осуждением недавнего акта вандализма в с.Гута Пеняцкая в Бродовском районе Львовской области, где неизвестные вандалы частично разрушили памятник полякам-жителям этого села, убитым во время Второй мировой войны.

"Уничтожение памятника в Гуте Пеняцкой - провокация, направленная на обострение польско-украинских отношений, и выгодна третьей стороне", - говорится в заявлении Института.

В тексте документа также говорится, что памятник, построенный в 2005 году, стал не только проявлением почтения памяти погибших в 1944-м жителей села, но и символом участия третьих сил в разжигании конфликта между нашими народами.

"Ведь Гута Пеняцкая - это польское село, уничтоженное по приказу немецких оккупантов из-за провокаций дислоцированного здесь отряда советских партизан. К участию в карательной операции нацисты сознательно включили полицейские части, составленные из украинцев", - подчеркивают в Институте.

В ведомстве считают, что действия вандалов на украинской территории не просто похожи на вандализм, который в течение последних месяцев наблюдались на украинских кладбищах в Польше.: "Они аналогичны и имеют ту же цель - разжигание войны памятников".

"Осквернение могил и памятников по обе стороны границы должно встретить одинаково решительное осуждение в обеих странах как со стороны власти, так и гражданского общества", - подчеркнул руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Также в Институте сообщили, что обращаются в правоохранительные органы Украины с тем, чтобы расследовать этот акт и привлечь к ответственности виновных.

Ранее в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции в области сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что во Львовской области неизвестные вандалы частично разрушили памятник полякам-жителям села Гута Пеняцкая, убитым во время Второй мировой войны.