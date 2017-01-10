События

11:48 10.01.2017

Боевики применяют "Грады" на Луганщине, один военнослужащий за последние сутки ранен

Боевики продолжают применять «Грады» и запрещены минометы против сил АТО в Луганской области, за последние сутки ранен один военнослужащий ВСУ, сообщили в Луганской облгосадминистрации.

"За прошедшие сутки в Луганской области и после полуночи российско-оккупационные войска 12 раз стреляли вдоль линии разграничения. По укреплениям украинских военнослужащих вблизи сел Троицкое и Новозвановка Попаснянского района 10 раз открывался огонь с использованием 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых управляемых ракет, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. В результате обстрела один наш защитник получил ранения, сообщил заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко во вторник на странице Луганской облгосадминистрации в "Фейсбуке".

Он отметил, что по позициям сил АТО вблизи села Сизое Станично-Луганского района вели огонь из реактивных систем залпового огня «Град», а в направлении пгт Станица Луганская боевики стреляли из противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

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