События

11:24 10.01.2017

В "ДНР" посадили украинца на 11 лет "за шпионаж"

Так называемый военный трибунал "ДНР" приговорил гражданина Украины Олега Чулгу к 11 годам лишения свободы за якобы "шпионаж в пользу украинских силовиков", сообщает интернет-издание "Новости Донбасса" со ссылкой на сообщение так называемого МГБ "ДНР".

"Задержанный сотрудниками МГБ в феврале 2015 года гражданин Украины Чулга Олег Николаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 321 УК ДНР (Шпионаж) и приговорен к 11 годам лишения свободы", - цитирует во вторник утром интернет-издание сообщение боевиков.

В заметке со ссылкой на данные боевиков "ДНР" говорится, что "в ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что Чулга О.Н., в 2014 году оказывавший содействие ополчению ДНР в г.Славянск, был завербован сотрудниками СБУ" и передавал им данные "о передвижении военной техники, дислокации военизированных подразделений ополчения ДНР, а также другой информации, угрожающей безопасности республики".

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