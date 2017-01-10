Полиция ищет взрывчатку в Харьковском апелляционном хозсуде

Работники полиции проверяют информацию о минировании Харьковского апелляционного хозяйственного суда.

Как сообщает во вторник утром отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о том, что в помещении суда заложена взрывчатка, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции города около 9.30.

"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции города Харькова, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Сообщение внесено в Журнал единого учета правонарушений", - говорится в сообщении.