События

10:37 10.01.2017

Забастовка сотрудников метро в Лондоне затронула миллионы человек

Миллионы человек столкнулись с трудностями из-за забастовки сотрудников лондонского метрополитена в понедельник, сообщает агентство АП.

В результате на автобусных остановках образовались огромные очереди. Некоторые местные жители решили пересесть на велосипеды, чтобы быстрее добраться до работы.

В утренний час пик в городе были закрыты десятки станций и многие линии метрополитена. В частности, было прекращено движение поездов в ряд терминалов международного аэропорта Хитроу.

Мэр Лондона Садик Хан назвал эту акцию протеста "абсолютно неуместным" действием и призвал решать проблему "мирным путем".

Сотрудники метро начали 24-часовую забастовку в воскресенье. Они выступают против снижения заработных плат и сокращения количества рабочих мест.

АП отмечает, что ежедневно лондонским метрополитеном пользуются более 4 млн человек.

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