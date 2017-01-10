События

10:36 10.01.2017

Старинные монеты пытался вывезти из Украины в Беларусь гражданин РФ

Спрятанные в автомобиле старинные монеты обнаружили в понедельник на границе с Беларусью пограничники Житомирского отряда совместно с инспектором таможенного поста у гражданина Российской Федерации.

"Автомобиль "Вольво", которым из Украины ехал гражданин России, остановили для проверки в пункте пропуска "Выступовичи-авто". В результате осмотра в салоне авто, а именно в подлокотнике, обзорная группа обнаружила 4 коллекционные монеты - две 1801 года выпуска, еще две - 1802 и 1776 выпуска", - говорится в обнародованном во вторник утром сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.

В информации отмечается, что монеты, которые, возможно имеют историческую и культурную ценность, были изъяты и переданы сотрудникам Государственной фискальной службы.

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