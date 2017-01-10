ФБР задержало топ-менеджера Volkswagen

Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало топ-менеджера германского автоконцерна Volkswagen AG Оливера Шмидта по подозрению в причастности к скандалу с занижением показателей выброса вредных газов, сообщает газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.

О.Шмидт возглавлял инженерный и экологический отдел американского подразделения Volkswagen в 2014-2015 годах. По информации издания, его задержали 7 января во Флориде и переводят в Детройт, где ему предъявят обвинения в преступном сговоре с целью обмана властей США.

Ранее власти США арестовали инженера Volkswagen Джеймса Ляна, проработавшего в компании два десятилетия. Он признал свою вину, и теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Скандал вокруг Volkswagen разразился в сентябре 2015 года, после того как американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) выявило, что концерн устанавливал на своих автомобилях с дизельными двигателями компьютерные программы, которые во время проверок занижают показатели выброса вредных веществ. Компания зарезервировала на судебные расходы почти $21 млрд.