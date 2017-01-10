Известный повар и телеведущий Джейми Оливер закрывает 6 ресторанов в Великобритании

Известный телеведущий и повар Джейми Оливер закрывает шесть из созданных им 42 ресторанов итальянской кухни Jamie's Italian на территории Великобритании.

Как сообщает BBC, в результате сокращения сети 120 человек останутся без работы. Четыре из шести подлежащих закрытию ресторанов находятся в Лондоне.

Как сообщил управляющий делами Дж.Оливера Саймон Блэгден, условия работы на рынке стали жестче, а выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) лишь усилил неопределенность рынка.

Падение фунта по отношению к евро также означает, что специфические итальянские продукты стали дороже для британских предпринимателей.

По словам С.Блэгдена, каждый ресторан сети должен привлекать не менее 3 тыс. посетителей в неделю, чтобы оставаться на плаву, но это возможно не во всех районах Великобритании.

При этом британская компания по-прежнему планирует открыть 22 новых ресторана итальянской кухни за рубежом.

Кроме того, в прошлом году Дж.Оливер заявил о намерении вернуть себе контроль над маркой Jamie's Italian в Австралии.

Еще в 2013 году повар-телезвезда высказался в поддержку единого рынка труда в Европе, высоко оценив труд мигрантов из континентальной Европы в его компании по сравнению с британцами.