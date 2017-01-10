События

09:44 10.01.2017

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировано в акватории моря Сулавеси в 262 км к юго-востоку от города Холо на одноименном острове в Индонезии, сообщает во вторник Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 09:13 мск во вторник землетрясения имел координаты 4.42 градуса северной широты и 122.71 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".

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