Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировано в акватории моря Сулавеси в 262 км к юго-востоку от города Холо на одноименном острове в Индонезии, сообщает во вторник Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 09:13 мск во вторник землетрясения имел координаты 4.42 градуса северной широты и 122.71 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".