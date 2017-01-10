Пробок на дорогах Украины нет, но движение по-прежнему ограничено на ряде трасс юга страны

По состоянию на 7.00 вторника автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий нет, получивших в пробках обморожения людей также нет, однако на отдельных дорогах в ряде областей юга и центра страны ограничено движение, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В Одесской области остается ограниченным движение всех транспортных средств на автодорогах: Одесса-Рени и Одесса-Кучурган. Ограничено движение для большегрузного автотранспорта на автодороге Кировоград-Платоново. В Николаевской области усложнен проезд на дороге местного значения в с.Ульяновка Братского района", - говорится в сводке, обнародованной на сайте Службы во вторник утром.

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 1 тыс. 547 единиц техники и 2тыс. 248 человек, из которых от Укравтодора задействованы 1тыс. 540 ед. техники и 2тыс. 222 человек, а от ГСЧС – 7ед. техники и 26 человек личного состава.

Также в ГСЧС отметили, что их подразделениями с 4 января высвободили из снежных заносов 1тыс. 776 автомобилей, в которых находились 4тыс. 444 человека.

"Ситуация по состоянию проезда на автомобильных дорогах Украины находится на постоянном контроле ГСЧС", - заверили в Службе.

Кроме этого, сообщают в ГСЧС со ссылкой на данные Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.