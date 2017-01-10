События

07:06 10.01.2017

Пятерых украинских военных ранено за минувшие сутки в зоне АТО – штаб

Боевики за минувшие сутки 46 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук во вторник утром.

"Пятеро наших военных ранено", - говорится в сообщении.

На мариупольском направлении из 82-мм минометов противник обстрелял Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку, Широкино, Талаковку, Чермалык, Павлополь и Гнутово. По Широкино огонь вела БМП противника.

На донецком направлении - из минометов различных калибров обстреляли Зайцево, Авдеевку и Луганское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Красногоровке, Авдеевке и Опытному. По Луганскому огонь вела БМП противника.

На луганском направлении - в районе Сизого боевики применили БМ-21 "Град". Из минометов неоднократно вели огонь по Троицкому, а из гранатометов - по Станице Луганской и Новозвановке. По Новозвановке боевики вели огонь также из противотанковых управляемых ракетных комплексов. По Троицкому огонь вел снайпер.

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