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01:37 10.01.2017

Минфин США расширил "список Магнитского"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и еще четыре российских гражданина внесены Министерством финансов США в понедельник в санкционный "список Магнитского".

Согласно обновленному списку, размещенному на сайте министерства, под санкции в рамках так называемого "Закона имени Магнитского" попали еще пять граждан РФ - Александр Бастрыкин, Станислав Гордиевский, Дмитрий Ковтун, Андрей Луговой и Геннадий Плаксин.

Между тем, в распространенном заявлении официального представителя госдепартамента США Джона Кирби сообщается, что в настоящее время список включает в себя 44 человека. "Лица из данного списка не имеют права на получение виз, им закрыт въезд в США. (...) Блокируются все активы этих лиц, находящиеся в юрисдикции США или контролируемые гражданами США, гражданам США запрещено осуществление каких-либо сделок с ними", - подчеркивается в сообщении.

В марте 2013 года , когда фамилия Бастрыкина называлась среди потенциальных фигурантов санкционного списка.

Председатель СКР уже высказался по этому поводу. Тогда он заявил, что ему "окажут честь", если включат в "список Магнитского". По словам Бастрыкина, возможные санкции связаны с возбужденными СКР уголовными делами в отношении американских граждан по фактам гибели в США российских детей. Кроме того он подчеркнул, что СКР не вел "дело Магнитского", он расследовал обстоятельства его смерти. И это дело было доведено до суда.

21 января 2016 года в Лондоне был обнародован доклад судебного следователя Роберта Оуэна, из которого следовало, что в Великобритании виновниками гибели Александра Литвиненко считают бизнесмена Дмитрия Ковтуна и ныне депутата Госдумы Андрея Лугового, которые встречались с ним за три недели до смерти.

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