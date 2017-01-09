"Киевавтодор" в круглосуточном режиме очищает дороги столицы: за сутки вывезено почти 2 тыс. тонн снега

Улично-дорожную сеть Киева с целью полной очистки дорог от последствий снегопада предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" убирают в круглосуточном режиме.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, для организации безопасных и комфортных условий движения пешеходов в столице 59 бригад с ручной уборки в составе 389 человек и 264 единицы снегоуборочной техники в течение дня 9 января выполняли работы по очистке от снега подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, лестничным маршам, тротуарам и остановкам общественного транспорта, которые обслуживают предприятия корпорации "Киевавтодор".

"Также активно выполнялись работы по вывозу снега с улично-дорожной сети города. Так, в течение суток вывезено почти 2000 тонн снега", - говорится в сообщении.