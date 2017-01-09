Украина с начала отопительного сезона 2016/2017 сократила запасы в ПХГ на 3,3 млрд куб. м

Украина с начала стартовавшего 13 октября отопительного сезона и по 8 января 2017 года снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 22,2% (на 3 млрд 272,47 млн куб. м) – до 11 млрд 459,56 млн куб. м.

По данным ПАО "Укртрансгаз", в частности, 8 января отбор составил 86,33 млн куб. м, а за 1-8 января – 533,38 млн куб. м (в среднем – 66,67 млн куб. м/сутки).

В декабре 2016 года из хранилищ было отобрано 1 млрд 568,64 млн куб. м (в среднем – 50,6 млн куб. м/сутки), в ноябре – 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/сутки).

При этом Украина в морозные дни января, несмотря на прогнозы, так и не превысила суточный отбор из хранилищ в объеме 100 млн куб. м, хотя технологически возможен подъем около 1% от существующих запасов. Максимум этого года был достигнут 7 января – 89,65 млн куб. м.

Таким образом, с учетом наиболее вероятных температурных режимов в оставшиеся дни января и сохранения текущих объемов импорта и внутренней добычи газа, Украина войдет в февраль с запасами газа от 9,4 до 10,1 млрд куб. м.

Отбор газа из хранилищ год назад – 8 января 2016 года – составил 109,58 млн куб. м при запасах 12 млрд 998,24 млн куб. м, а два года назад – 8 января 2015 года – 92,37 млн куб. м при запасах 10 млрд 792,46 млн куб. м.

По состоянию на 8 января 2016 года газ импортировался в суточном режиме 48,312 млн куб. м (Словакия – 40,583 млн куб. м, Венгрия – 3,534 млн куб. м, Польша – 4,195 млн куб. м). Импорт газа со стороны РФ не осуществляется Украиной с 26 ноября 2015 года (http://utg.ua/still-alive/).

Добыча газа в Украине 8 января составила 56,615 млн куб. м ("Укргазвыдобування" – 40,729 млн куб. м, "Укрнафта" – 3,390 млн куб. м, другие компании – 12,496 млн куб. м).

Транзит газа через ГТС Украины по итогам 1-8 января он составил 2 млрд 144,39 млн куб. м, что соответствует месячному показателю около 8,3 млрд куб. м.

Как сообщалось, в НАК "Нафтогаз Украины" считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезона и заявляют, что располагают техническими возможностями для дополнительного импорта на случай суровой зимы. По расчетам НАК на конец отопительного сезона в хранилищах все еще будет оставаться 7-8 млрд куб. м при допустимом значении в 5 млрд куб. м.

В 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка – 6 млрд 388,74 млн куб. м.

Украина начала отбор газа из ПХГ в отопительный сезон 2015/2016 годах с 30 октября 2015 года при наличии запасов в объеме 17 млрд 064,1 млн куб. м газа, завершила его 6 апреля 2016 года с запасами 8 млрд 437,5 млн куб. м.

Украина начала отбор газа из ПХГ в отопительный сезон 2014/2015 гг. с 20 октября 2014 года при наличии запасов в объеме 16 млрд 749,6 млн куб. м газа, завершила его 10 апреля 2015 года с запасами 7 млрд 609,2 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.