Боевики в течение дня 27 раз обстреляли силы АТО, также применяли "Град"

Боевики незаконных вооруженных формирований в течение дня, по состоянию на 18.00, совершили 27 обстрелов позиций украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в "Фейсбук" в понедельник вечером.

На мариупольском направлении из 82-мм минометов боевики обстреляли Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку, Широкино, Чермалык, Павлополь. По Широкино огонь вела БМП противника.

На донецком направлении - из минометов различных калибров противник обстрелял Зайцево, Авдеевку и Луганское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Авдеевке и Опытному.

На луганском направлении - в районе н.п. Сизое боевики применили БМ-21 Град.

Из минометов неоднократно велся огонь по Троицкому, а из гранатометов и противотанковых управляемых ракетных комплексов - по Новозвановке. По Троицкому огонь вел снайпер.