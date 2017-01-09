Две трети американцев полагают, что Обама не смог выполнить свои предвыборные обещания, но более половины опрошенных отозвались положительно о нем

Большая часть жителей США считает, что покидающий свой пост президент США Барак Обама не сумел воплотить в жизнь предвыборные обещания, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром NORC вместе с агентством АП.

Так, 22% респондентов уверено, что Б.Обама не сделал этого, а еще 44% заявили, что, несмотря на все старания президента, его попытки не увенчались успехом.

При этом 32% опрошенных отметили, что Б.Обама смог исполнить предвыборные обещания.

В то же время, по данным опроса, большая часть респондентов высказались положительно о Б.Обаме в качестве президента США - 52%. Отрицательно - 37%.

Согласно исследованию, большая часть американцев не почувствовала улучшения экономической ситуации в стране в годы правления Б.Обамы. Однако 41% респондентов отметил, что их благосостояние улучшилось в сравнении с периодом до начала первого срока президентства Б.Обамы.

В исследовании также отмечается, что о Б.Обаме отзывалась положительно большая часть респондентов из числа американцев, закончивших высшие учебные заведения, а также из небелого населения США. Однако менее половины белого населения дали положительную оценку Б.Обаме.

В опросе общественного мнения принимали участие 1017 взрослых жителей США, которых опрашивали в Интернете и при помощи телефонов. Исследование проходило с 14 по 19 декабря 2016 года.