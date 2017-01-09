В Хмельницкой и Николаевской областях усложнен проезд по дорогам местного значения

В Украине по состоянию на 13:00 понедельника сохраняются ограничения движения для грузового и крупногабаритного транспорта в Одесской области, в Хмельницкой и Николаевской областях усложнен проезд на дорогах местного значения, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.

Как сообщает пресс-служба Государсвенной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), на дорогах государственного, регионального значения, пробок не зафиксировано. Обращений граждан, которые получили обморожения в пробках, не зафиксировано.

В Винницкой области с 12:0 понедельника, 9 января, снято ограничение движения для грузовых, тяжеловесных, крупногабаритных транспортных средств на автодороге Житомир-Могилев-Подольский (участок от г.Винница в г.Могилев-Подольский).

В Ивано-Франковской области в 12:00 снято ограничение движения грузовиков на автодорогах государственного значения Мукачево-Львов (граница Ивано-Франковской области), Татаров – Каменец Подольский (от пос.Татаров в с.Яблунив), Долина-Хуст (Вышковский перевал).

Во Львовской области с 12:00 разрешено движение тяжеловесного крупногабаритного транспорта на автодороге Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов (от г.Львов к границе с Ивано-Франковской областью).

В Одесской области с 8 января остается ограничение на движение всех транспортных средств на автодорогах общего пользования (Одесса - Рени и Одесса - Кучурганы). Также ограничено движение для большегрузного автотранспорта на автодорогах: Кировоград - Платоново, Одесса – Мелитополь - Новоазовск (граница Одесской области), Одесса – Белгород-Днестровский - Монаши (от г.Одесса в Белгород-Днестровский).

В Хмельницкой области усложнен проезд на дорогах местного значения к 18 населенным пунктам.

В Николаевской области усложнен проезд на дорогах местного значения к 9 н.п.

По информации Министерства инфраструктуры Украины, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.

Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 12 населенных пунктов в двух областях: в Одесской – 4 н.п. (2 частично), Закарпатской - 8 н.п. К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

В течение минувших суток для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 2 тыс. 288 ед. техники и 3 тыс. 342 человека.

Подразделениями ГСЧС с 4 января высвобождено из снежных заносов 1 тыс. 502 автомобиля, в которых находилось 3 тыс. 952 человека.