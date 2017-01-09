События

13:52 09.01.2017

В аэропорту "Харьков" задержан гражданин Израиля, разыскиваемый Интерполом за мошенничество

Украинские пограничники в Международном аэропорту "Харьков" выявили и задержали гражданина Израиля, который находился в международном розыске за совершение уголовного преступления на территории Польши.

"В отношении 58-летнего мужчины сработала база данных Интерпол. Выяснилось, что его разыскивали для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в сфере торговли, банковское и финансовое мошенничество", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники задержали мужчину и проинформировали представителей Национальной полиции Украины.

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