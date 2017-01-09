События

13:25 09.01.2017

В Киеве за сутки в снежных заносах застряли троллейбус и 8 автомобилей

В Киеве за прошедшие сутки спасатели освободили из снежных заносов 9 транспортных средств, в том числе один троллейбус.

Как сообщила в понедельник пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в г.Киеве, спасатели помогли извлечь из снежных заносов два грузовых автомобиля и троллейбус по ул.Телиги, четыре машины в районе Печерского моста и еще два грузовика по ул. Луговой и ул.Семьи Сосниных.

Работники столичной службы спасения "101" дежурят по ул. Телиги, Надднепровском шоссе, бульваре Леси Украиники, ул. Академика Заболотного, проспекте Правды и на Подольском спуске.

ВАЖНОЕ

В Нидерландах задержали журналиста, который пытался провезти обломки с МН17

Пять украинских военных ранены в зоне АТО за сутки

Из-за непогоды на дорогах Украины за сутки погибли 8 и получили травмы 45 человек

В четырех областях Украины сохраняется ограничение на автодвижение

Боевики за сутки 51 раз обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

В аэропорту "Харьков" задержан гражданин Израиля, разыскиваемый Интерполом за мошенничество

Первые американские танки прибыли в Польшу

Во Франции задержали более 15 человек по делу об ограблении Ким Кардашьян

В зоне АТО 800 псевдопереселенцев получали неправомерные соцвыплаты

На конкурс на должность главы Нацполиции Украины поступило 64 заявки - Аваков

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/19021/ya-pokoryu-manhetten/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА