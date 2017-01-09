В Киеве за сутки в снежных заносах застряли троллейбус и 8 автомобилей

В Киеве за прошедшие сутки спасатели освободили из снежных заносов 9 транспортных средств, в том числе один троллейбус.

Как сообщила в понедельник пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в г.Киеве, спасатели помогли извлечь из снежных заносов два грузовых автомобиля и троллейбус по ул.Телиги, четыре машины в районе Печерского моста и еще два грузовика по ул. Луговой и ул.Семьи Сосниных.

Работники столичной службы спасения "101" дежурят по ул. Телиги, Надднепровском шоссе, бульваре Леси Украиники, ул. Академика Заболотного, проспекте Правды и на Подольском спуске.