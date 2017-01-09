В Нидерландах задержали журналиста, который пытался провезти обломки с МН17

В аэропорту "Скипхол" в Амстердаме полиция задержала нидерландского журналиста Микеля Спеккерса (Michel Spekkers), у которого изъяла обломки самолета рейса МН17, включая возможные человеческие останки, которые он нашел на месте крушения на востоке Украины.

Как сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на Nltimes.nl, журналист возвращался из Украины, где он посетил место катастрофы самолета рейса МН17, которая произошла 17 июля 2014 года. Репортер посетил Донецк, чтобы снять документальный фильм о повседневной жизни в регионе. Он также решил побывать на месте катастрофы самолета рейса МН17 после того, как услышал рассказы, что обломки до сих пор валяются на месте катастрофы.

В прокуратуре Нидерландов заявили, что "сумки с металлическими деталями и объектами, которые могут быть человеческими останками" будут исследованы как можно скорее.

Прокурор также сообщил, что журналист отказался передать фото и видео материалы, снятые на месте аварии. По словам журналиста, он нашел на месте катастрофы различные вещи, в том числе кусок кости.

Ранее сообщалось, что в Нидердандах работника полиции подозревают в онлайн-торговле вещами, связанными с малайзийским "Боингом", сбитым пророссийскими боевиками на Донбассе в июле 2014 года.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 чел., все они погибли. Из них - 192 подданных Нидерландов (один имел и гражданство США), 44 гражданина Малайзии, среди которых 15 членов экипажа, 27 граждан Австралии, 12 - Индонезии, 10 - Великобритании (один имел и гражданство ЮАР), четверо немцев и четверо бельгийцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один - Новой Зеландии.

С целью расследования 7 августа 2014 года была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

Международная совместная следственная группа 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы рейса МН-17 на Донбассе.

"Группа JIT пришла к заключению, что авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Далее из расследования следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR доставлена в Украину из Российской Федерации и, после того, как она была использована для атаки на авиалайнер рейса МН17, была снова возвращена на территорию РФ", - отмечается в документе.