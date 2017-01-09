В зоне АТО 800 псевдопереселенцев получали неправомерные соцвыплаты

Служба безопасности Украины обнаружила в районе проведения антитеррористической операции получение социальных выплат из государственного бюджета Украины людьми, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса.

Как сообщил в понедельник пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что более 800 граждан Украины получают социальные выплаты из государственного бюджета на территории Станично-Луганского района, хотя постоянно проживают на временно оккупированных территориях.

"В связи с этим руководство райгосадминистрации приняло решение о приостановлении таких выплат, в результате чего экономия средств государственного бюджета составила около 4 млн грн", - сказано в сообщении.