Пять украинских военных ранены в зоне АТО за сутки

Пять украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, пять получили ранения ", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

А.Мотузяник проинформировал, что на луганском направлении количество случаев нарушения перемирия уменьшилась вдвое - до 10. Из них два обстрела в Троицком были с применением минометов. В районе Попасной, а именно вблизи села Новозвановка, незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреливали позиции сил АТО из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в основном в темное время суток. Также по одной вооруженной провокации противник провел в Станице Луганской и Лопаскино.

На донецком направлении боевики вели огонь на Светлодарской дуге, северных окраинах Горловки и в Авдеевской промзоне. Тяжелое вооружение боевики применяли во всех трех районах. Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 11 вражеских обстрелов, в том числе 5 - из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении наиболее напряженной обстановка остается на участке фронта Павлополь - Широкино. "Там противник начал провоцировать наших военных уже с полуночи, открывая огонь в сторону украинских позиций из автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Уже ближе к обеду в ход пошли минометы, из которых противник обстрелял украинские рубежи обороны в Гнутово, Водяном и Широкино. А под вечер, с наступлением сумерек, боевики нанесли артиллерийский удар по силам АТО в Широкино и дважды обстреляли из танка наш опорный пункт в Талаковке", - рассказал А.Мотузяник.

На участке фронта Марьинка – Красногоровка, по словам спикера Минобороны, в воскресенье зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня, все - неприцельные и с использованием стрелкового оружия. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 30 вражеских обстрелов, в том числе 8 - из тяжелого вооружения.