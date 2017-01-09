События

12:21 09.01.2017

Один человек погиб и минимум двое пострадали во время работ по расчистке от снега дорог Одесской области

В Одесской области во время работ по расчистке дорог от снега один сотрудник дорожной службы погиб и как минимум двое получили травмы.

Как сообщил журналистам сотрудник пресс-службы Одесской областной государственной администрации Юрий Жаров, по предварительным данным сотрудник дорожной службы умер в результате сердечной недостаточности в районе с.Холмское Арцизского района Одесской области.

Кроме того, сайт Трасса Е-95" со ссылкой на главу Измаильской райгосадминистрации Валентину Стойкову сообщил, что еще один житель Измаила, машинист бульдозера, расчищая трассу, сломал ногу.

А сайт "Думская" сообщил, что в ходе работа обморожение обеих рук получил сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщалось, с пятницы по воскресенье в Одесской области были сильный снег и метель. На юге Одесской области, в т.ч. в районе Холмского образовались заторы из автомобилей и пассажирских автобусов, которые застряли в снегу. До некоторых застрявших спасатели добирались двое суток.

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