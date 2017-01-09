Из-за непогоды на дорогах Украины за сутки погибли 8 и получили травмы 45 человек

В Украине за минувшие сутки в результате сложных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах погибли 8 и травмированы 45 граждан.

Как сообщает в понедельник департамент коммуникации Национальной полиции Украины, критическая по уровню аварийности ситуация в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях. Сложной остается ситуация на дорогах Львовской и Винницкой областей.

По состоянию на 9:00 понедельника, 9 января движение автотранспорта ограничено в Львовской области. На Ивано-Франковщине и Львовщине ограничено движение грузовых автомобилей.

На автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.