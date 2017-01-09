Запрет на движение по дорогам общего пользования в Одесской области продлен, их расчистка продолжается

Запрет на движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования (государственного и местного значения) в Одесской области продлен с 9:00 понедельника, 9 января, сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

При этом запрет снят для автодорог М-05 Киев – Одесса, М-28 Одесса – Южний, М-27 Одесса – Ильичевск, м-05-01 "Обход г.Одессы", автодороги Р-70 Одесса - Белгород-Днестровский – Монаши на участке от г. Одесса до г. Белгород-Днестровский, М-14 Одесса – Мелитополь - Новоазовск (на Таганрог) и М-13 Кировоград – Платоново.

Работа по очистке дорог от снега и снежных заносов продолжаются, в регионе работает 300 единиц техники, развернуто 47 пунктов обогрева (42 - стационарные, 5 - мобильных).

Без электроэнергии остаются 4 населенных пункта в трех районах Одесской области.

Как сообщалось, из-за непогоды в Одесской области с 18.00 7 января было запрещено движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования, кроме автодороги М-05 Киев-Одесса.