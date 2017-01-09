События

11:12 09.01.2017

Сирийские военные продолжают бои с террористами в долине Вади-Барада

Бойцы сирийской армии в понедельник продолжают наступление на позиции террористов в районе стратегически важной долины Вади-Барада близ Дамаска, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на собственные источники.

В атаках вместе с военными принимают участие и бойцы ливанской группировки "Хезболла". Им противостоят не участвующие в перемирии в Сирии террористы из группировки "Фронт ан-Нусра" (запрещена в РФ), отмечает ЭФЭ.

Наступление в районе долины Вади-Барада стартовало около 20 дней назад. Цель военных - взять под контроль источники питьевой воды и восстановить водоснабжение Дамаска. Кроме того, черед долину пролегает один из возможных маршрутов для поставок оружия, боеприпасов и добровольцев из поддерживающего Дамаск в сирийской войне Ливана.

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