События

10:48 09.01.2017

Три человека пострадали в результате взрыва газа в квартире в Сумах

Полиция выясняет обстоятельства взрыва в жилом помещении в г.Сумы, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщил в понедельник отдел коммуникации полиции Сумской области, происшествие случилось утром в квартире на первом этаже в доме 52 по проспекту Махайла Лушпы. По предварительным данным, в квартире произошла утечка природного газа.

"В результате взрыва пострадали три человека. Хозяин жилья находится в реанимации, еще два человека из соседней квартиры госпитализированы", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Сумского городского отдела полиции, Главного управления Национальной полиции области и спасатели.

Выясняются обстоятельства и причины взрыва.

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