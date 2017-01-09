Три человека пострадали в результате взрыва газа в квартире в Сумах

Полиция выясняет обстоятельства взрыва в жилом помещении в г.Сумы, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщил в понедельник отдел коммуникации полиции Сумской области, происшествие случилось утром в квартире на первом этаже в доме 52 по проспекту Махайла Лушпы. По предварительным данным, в квартире произошла утечка природного газа.

"В результате взрыва пострадали три человека. Хозяин жилья находится в реанимации, еще два человека из соседней квартиры госпитализированы", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Сумского городского отдела полиции, Главного управления Национальной полиции области и спасатели.

Выясняются обстоятельства и причины взрыва.