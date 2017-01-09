В Узбекистане отложили отмену виз для иностранных туристов до 2021 года

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев внес изменения в ранее изданный указ "О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли", предусматривавший, в частности, отмену с 1 апреля 2017 года виз для туристов из ряда стран.

Глава государства перенес своим указом отмену въездных виз для туристов из 27 стран с 1 апреля 2017 года на 1 января 2021 года. Документ обнародован в понедельник.

До января 2021 года откладывается также внедрение системы таможенного контроля "зеленый коридор" для иностранных туристов с упрощенной процедурой прохождения контроля, получения багажа и транспортного обслуживания.

В начале декабря 2016 года Ш.Мирзиеев подписал указ, согласно которому должны были быть отменены визы для туристов из Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Южной Кореи, Сингапура, Финляндии, Швейцарии и Японии, а также для граждан Бельгии, Индонезии, Китая (в составе туристических групп), Малайзии, США, Франции, Вьетнама, Израиля, Польши, Венгрии, Португалии и Чехии, достигших возраста 55 лет и въезжающих в Узбекистан в туристических целях на срок не более 30 дней.

Как отмечается в новом документе, "в последующем вопрос об упрощении визового режима с конкретными государствами, перечень которых может быть пересмотрен, рассматривать исходя из динамики развития с ними отношений Узбекистана, конъюнктуры мирового рынка туризма и складывающейся обстановки в сфере международной и региональной безопасности".

В преамбуле документа указывается, в частности, что решение о переносе сроков отмены въездных виз было принято также в целях "создания необходимой материально-технической базы, обеспечения безопасности жизни и здоровья иностранных туристов и граждан республики", "развития равноправного внешнеэкономического сотрудничества с зарубежными странами".

Одновременно соответствующим профильным министерствам и ведомствам поручено подготовить предложения по введению единых туристических виз, выдаваемых на 30 дней, а также по упрощению процедуры получения разрешений иностранным специалистам в сфере туризма для работы в республике.