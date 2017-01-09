Президент Венесуэлы увеличил минимальную зарплату в стране на 50%

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в минувшее воскресенье объявил о повышении минимальной заработной платы в стране на 50% - это уже пятое увеличение за последний год, сообщает BBC.

Повышение минимальной зарплаты призвано помочь жителям страны в условиях продолжающегося роста цен.

После очередного подъема зарплаты рабочий в Венесуэле в среднем будет зарабатывать 40,683 тыс. боливаров в месяц, что составляет около $60 по официальному обменному курсу и примерно $12 из расчета курса черного рынка, пишет газета Financial Times.

Таким образом, с учетом выплачиваемой в стране продовольственной субсидии, минимальная зарплата составит 104,358 тыс. боливаров, или $31 по курсу черного рынка.

В общей сложности с февраля 2016 года Н.Мадуро поднял минимальную заработную плату в Венесуэле на 322%.

Это, однако, вряд ли способно помочь венесуэльцам в условиях нехватки продовольственных товаров в стране, а также резкой инфляции, отмечают эксперты.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), рост потребительских цен в Венесуэле в 2016 году составил около 500%, а в 2017 году может превысить 1640%.

Венесуэльская оппозиция винит Н.Мадуро в экономических проблемах страны, богатой нефтью. Однако сам президент говорит, что его правительство является жертвой экономической войны, которую крупный бизнес ведет против его администрации.

Причиной кризиса противники социалиста Н.Мадуро считают его крайне неэффективную политику, и оппозиция требует проведения референдума об отставке президента.

Контролируемая оппозицией Национальная ассамблея (парламент) обвиняет президента в диктаторском поведении, в частности, в игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и давлении на судебные органы с тем, чтобы они блокировали проведение референдума об отставке главы государства.

Правительство и Верховный суд страны, которые полностью контролируются сторонниками Н.Мадуро, до сих пор успешно срывали любые законодательные инициативы оппозиционно настроенного парламента, пишет BBC.