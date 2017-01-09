Пхеньян предупредил, что уже готов к пуску МБР

Северная Корея готова в любое время и из любого места осуществить пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), заявил представитель МИД КНДР.

"МБР будет пущена в любое время и из любого места, определенного верховным командованием", - говорится в заявлении, распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"Вина в том, что КНДР вынуждена развивать ракетную программу, полностью лежит на США, которые десятилетиями продолжают проводить устаревшую политику враждебности в отношении нашей страны, посягая на ее суверенитет и жизненные права", - подчеркнул представитель МИД Северной Кореи.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявлял, что страна готова к испытательному пуску МБР.

Глава Пентагона Эштон Картер накануне заявил, что США собьют любую северокорейскую ракету в случае, если она будет нести угрозу безопасности Соединенных Штатов и их союзников.

Пхеньян продолжает разработку своих ядерной и ракетной программ, несмотря на санкции СБ ООН. Соответствующая резолюция Совбеза запрещает Северной Корее осуществлять пуски ракет с использованием баллистических технологий.