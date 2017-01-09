События

05:57 09.01.2017

В Хмельницкой области при взрыве газа погиб ребенок, 2 человека ранены – ГСЧС

В г.Дунаевцы Хмельницкой области, в результате взрыва газового баллона в квартире, погиб ребенок, еще один ребенок и собственница квартиры госпитализированы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение в службу спасения "101" поступило 8 января в 14.30. Взорвался газовый баллон и возникло возгорание в квартире на 2 этаже 5-этажного дома.

"В результате взрыва в реанимационное отделение госпитализированы 32-летнея собственница квартиры и 11-летняя соседская девочка. Во время тушения пожара в квартире спасатели обнаружили еще одного ребенка. Как стало известно, это 8-летняя дочь собственницы квартиры", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пожар был локализован в 14.37, а потушен – в 14.42.

Окончательные причины взрыва баллона устанавливаются.

ВАЖНОЕ

Боевики за сутки 51 раз обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО – штаб

Трое военнослужащих не вернулись в подразделение в зоне АТО – штаб

В связи с погодными условиями обесточенными остаются 5 населенных пунктов в 2 областях

Боевики за воскресенье обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО 48 раз

Трое украинских военных ранены в зоне АТО в воскресенье, боевики произвели 28 обстрелов

ПОСЛЕДНЕЕ

ООН отнесла Латвию, Литву и Эстонию к Северной Европе

В Днепропетровской области в пожаре погиб мужчина

Глава лютеранской церкви Эстонии осудил противоречащие политике ЕС высказывания священника

На Закарпатье сошла снежная лавина – ГСЧС

В очередях на границе с Польшей 425 автомобилей

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/7505/muzhskoj-sezon/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
работа в черкассах
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА