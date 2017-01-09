События

04:58 09.01.2017

ООН отнесла Латвию, Литву и Эстонию к Северной Европе

ООН изменила статус Эстонии, Латвии и Литвы с государств Восточной Европы на государства Северной Европы, сообщает канал "112.Украина" со ссылкой на депутата Европарламента Артиса Пабрикса и статистический отдел ООН.

"ООН официально меняет Статус Прибалтики - от Восточной Европы к Северной Европе. Это именно то, к чему мы принадлежим", - написал А.Пабрикс на своей странице в Твиттер.

Теперь в составе Восточной Европы по классификации ООН остались Беларусь, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Молдавия, Румыния, Россия, Словакия и Украина. К странам Северной Европы, кроме вошедших в ее состав стран Прибалтики, относятся Великобритания, Дания, Исландия, Ирландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.

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