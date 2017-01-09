События

03:58 09.01.2017

В Днепропетровской области в пожаре погиб мужчина

По итогам ликвидации пожара в нежилом помещении в Новомосковском районе Днепропетровской области сотрудниками Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины было обнаружено тело мужчины, сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о пожаре в поселке Губиниха Новомосковского района поступило в 7.40 в воскресенье, 8 января.

"На место происшествия было направлено пожарно-спасательное отделение. На месте ликвидации пожара пожарные обнаружили, что возгорание возникло в одноэтажном отдельно расположенном нежилом помещении (металлическом вагончике) приблизительной площадью 32 кв. м.", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

Пожар был ликвидирован к 9.30. На месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

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