Глава лютеранской церкви Эстонии осудил противоречащие политике ЕС высказывания священника

Архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской Церкви Урмас Виилме (Urmas Viilme) осудил высказывания пастора прихода Михкли (Mihkli), который допустил выпады против гомосексуалистов, беженцев и Евросоюза.

"Я выражаю сожаление в связи с неподобающими высказываниями Пеэтера Калдура", - сказал архиепископ в ответ на вопрос газеты Pohjarannik.

В то же время он обратил внимание на право людей свободно выражать свои мнения.

"Разумеется, эта свобода несет с собой ответственность за использование слов и их уместность, и эту ответственность должен нести сам Калдур", - считает глава церкви.

3 января во время богослужения в память павших в Освободительной войне 1918-1920 г.г. П.Калдре заявил, что погибшие эстонские солдаты воевали не за то, чтобы принимать гомосексуализм, прием беженцев и слепое претворение в жизнь поступающих из Брюсселя распоряжений Европейского союза.