События

00:19 09.01.2017

В очередях на границе с Польшей 425 автомобилей

425 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22 часа, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

В пункте пропуска "Краковец" – 115 автомобилей, в ПП "Угрынив" – 100, в ПП "Ягодын авто" – 70, в "Рава-Руська" и "Устылуг" – по 50, в ПП "Шегини" – 40 транспортных средств.

В пунктах пропуска "Грушив" и "Смильныця" очередей нет.

В пункте пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией 25 автомобилей.

На границе со Словакией и Румынией очередей нет.

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