События

23:14 08.01.2017

Трое военнослужащих не вернулись в подразделение в зоне АТО – штаб

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины не вернулись в расположение своей части в зоне проведения Антитеррористической операции в воскресенье, 8 января, сообщает пресс-служба штаба АТО.

"8 января 2017 года трое военнослужащих одной из частей, выполняющей задания вблизи линии разграничения не вернулись в место расположения подразделения. В данный момент связь с ними отсутствует. Обстоятельства данного происшествия выясняются", - говорится в сообщении на официальной странице штаба АТО в Фейсбук.

Как сообщалось, боевики за воскресенье обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО 48 раз, трое украинских военнослужащих получили ранения.

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