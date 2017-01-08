События

22:59 08.01.2017

В связи с погодными условиями обесточенными остаются 5 населенных пунктов в 2 областях

По состоянию на 21.00 воскресенья, 8 января, обесточенными, вследствие сложных погодных условий, остаются 5 населенных пунктов в 2 областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В частности, в Одесской области обесточены 4 населенных пункта (из них 2 – частично), а в Херсонской – 1.

Как сообщают в ведомстве, к расчистке автомобильных дорог привлечены 2 499 единиц техники и 3 412 человек, из которых от ГСЧС – 208 единиц техники и 444 человек.

Всего подразделениями ГСЧС из снежных заносов освобождены 1 251 автомобиль и 3 038 человек, из которых 281 автомобиль и 798 человек – 8 января.

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