Боевики за воскресенье обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО 48 раз

Количество обстрелов боевиками позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции возросло до 48, сообщает спикер штаба АТО Леонид Матюхин.

"На эту минуту зафиксировано уже 48 обстрелов", - сообщил он в эфире канала "112.Украина" в воскресенье вечером.

Л.Матюхин отметил, что украинские военные отвечают на провокации боевиков из незапрещенного оружия, в частности гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщалось, трое украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в воскресенье, 8 января. По состоянию на 18.00 произошло 28 обстрелов.