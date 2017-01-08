События

21:57 08.01.2017

Боевики за воскресенье обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО 48 раз

Количество обстрелов боевиками позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции возросло до 48, сообщает спикер штаба АТО Леонид Матюхин.

"На эту минуту зафиксировано уже 48 обстрелов", - сообщил он в эфире канала "112.Украина" в воскресенье вечером.

Л.Матюхин отметил, что украинские военные отвечают на провокации боевиков из незапрещенного оружия, в частности гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщалось, трое украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в воскресенье, 8 января. По состоянию на 18.00 произошло 28 обстрелов.

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