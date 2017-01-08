События

17:38 08.01.2017

Водитель грузовика, совершивший теракт в Иерусалиме, был палестинцем

Водитель грузовика, въехавший в группу военнослужащих в Иерусалиме, был палестинцем из восточной части города, информирует газета "Джерузалим пост".

По его информации, палестинское движение Хамас похвалило теракт, и призвало палестинцев "не ослабить сопротивление".

Погибли четыре человека, - трое мужчин и одна женщина - всем из них было чуть больше 20 лет, еще 15 человек пострадали.

Водитель был застрелен полицейскими. Полиция назвала происшедшее терактом. "Это террористическая атака", - заявил представитель полиции в эфире местного радио.

По данным израильских СМИ, грузовик наехал на группу военнослужащих в районе площадки Армон ха-Нацив.

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