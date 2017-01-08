События

16:38 08.01.2017

В Эстонии более 6 тыс. военных примут участие в международных учениях

В мае в Эстонии пройдут многотысячные военные учения "Весенний шторм", сообщила в воскресенье пресс-служба главного штаба Сил обороны страны.

Согласно сообщению, учения в течение трех недель будут проведены в северо-восточной Эстонии, в них примут участие более 6000 военнослужащих как из Эстонии, так и из зарубежных стран.

Кроме того, в феврале более 900 военнослужащих Первой пехотной бригады совместно с подразделениями Второй пехотной бригады и Кайтселийта, а также ротой контингента США в Эстонии примут участие в зимних учениях на Центральном полигоне.

Также в феврале в городе Тапа состоятся штабные учения датской дивизии Red Knight, в которых, в дополнение к штабу Второй пехотной бригады, примут участие также штабы бригад Сил обороны Латвии, Литвы и Дании.

В апреле более двухсот эстонских артиллеристов примут участие в международных учениях Summer Shield на территории Латвии, в июне более четырехсот эстонских военнослужащих примут участие в совместных учениях Балтийских стран, Польши и США Saber Strike 17.

Кроме того, с конца октября и до середины ноября почти шестьсот военнослужащих Сил обороны Эстонии вместе со своими британскими коллегами будут участвовать в проходящих в Латвии учениях Teraskilp.

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