"Укрзализныця" сообщает об опозданиях нескольких поездов в связи со снегопадами

В связи со сложными погодными условиями некоторые пассажирские поезда курсируют с незначительным опозданием, сообщается на официальном сайте "Укрзализныци" в воскресенье.

"По оперативной информации, с опозданием менее чем на 30 минут курсируют поезда: №123 Константиновка-Киев, №147 Одесса-Киев, №764 Одесса-Дарница, №59 Харьков-Одесса и №641 Кишинев-Одесса. Поезд №146 Измаил-Киев курсирует с опозданием 1 час 39 мин", - говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что железнодорожники прилагают все усилия, чтобы поезда прибыли на конечную станцию по графику и просят пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. "Укрзализныця приносит извинения пассажирам за возможные неудобства… Все пассажиры железной дороги гарантированно будут доставлены к месту назначения", - подчеркивается в сообщении.

В "Укрзализныце" также сообщают, что в субботу и в ночь на воскресенье в уборке снега на объектах железной дороги было задействовано 8 тыс. железнодорожников и 24 снегоуборочных машины.