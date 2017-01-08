Дорожные службы обеспечили проезд по ряду дорог в Одесской области, но общий запрет на движение транспорта в регионе пока остается

Запрет на запрет движения автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования (государственного и местного значения), введенный с 9.00 8 января в Одесской области, в настоящее время сохраняется.

Вместе с тем, как сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации, по состоянию на 14.00 разрешен проезд по автодорогам М-05 Киев – Одесса, М-0501 "Объезд города Одесса", М-27 Одесса – Черноморск, М-28 Одесса – Южный и Р-70 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши (на участке от г.Одесса до г.Овидиополь).

Работа по очистке дорог от снега и снежных заносов продолжается.

Без электроэнергии остаются 23 населенных пунктов в 7 районах Одесской области, преимущественно в Белгород-Днестровском (8), Татарбунарском (7) и Березовском (4).

Как сообщалось, из-за непогоды в Одесской области с 18.00 7 января до 9.00 8 января было запрещено движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования, кроме автодороги М-05 Киев-Одесса.