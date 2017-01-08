События

14:56 08.01.2017

Дорожные службы обеспечили проезд по ряду дорог в Одесской области, но общий запрет на движение транспорта в регионе пока остается

Запрет на запрет движения автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования (государственного и местного значения), введенный с 9.00 8 января в Одесской области, в настоящее время сохраняется.

Вместе с тем, как сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации, по состоянию на 14.00 разрешен проезд по автодорогам М-05 Киев – Одесса, М-0501 "Объезд города Одесса", М-27 Одесса – Черноморск, М-28 Одесса – Южный и Р-70 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши (на участке от г.Одесса до г.Овидиополь).

Работа по очистке дорог от снега и снежных заносов продолжается.

Без электроэнергии остаются 23 населенных пунктов в 7 районах Одесской области, преимущественно в Белгород-Днестровском (8), Татарбунарском (7) и Березовском (4).

Как сообщалось, из-за непогоды в Одесской области с 18.00 7 января до 9.00 8 января было запрещено движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования, кроме автодороги М-05 Киев-Одесса.

ВАЖНОЕ

В Украине в ближайшие дни ожидается небольшое потепление, на дорогах гололедица

Запрет на движение по дорогам общего пользования в Одесской области продлен

Взрыв прогремел на рынке в Багдаде, 12 погибших, полсотни ранены

Оперативная информация по ликвидации последствий сложных погодных условий в Одесской области

Подозреваемому в стрельбе в аэропорту Флориды грозит смертная казнь

ПОСЛЕДНЕЕ

ГСЧС предупреждает о вьюге в Карпатах и Хмельницкой области 8-9 января

Число жертв теракта в Иерусалиме увеличилось до четырех человек

В Иерусалиме грузовик врезался в пешеходов, три человека погибли, в полиции назвали это терактом

Пять человек погибли и 45 пострадали на дорогах Украины на Рождество

Шесть украинских военных ранены в зоне АТО за сутки

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Узы крови
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
автосалоны Севастополь
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА