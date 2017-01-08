События

14:42 08.01.2017

Пять человек погибли и 45 пострадали на дорогах Украины на Рождество

За минувшие сутки, 7 января, в результате усложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли пять и травмировано 45 граждан, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, высокий уровень аварийности сохраняется в Винницкой, Кировоградской и Сумской областях.

По состоянию на 14:00 движение автотранспорта ограниченно Одесской, Кировоградской и Черкасской областях. Ограничение на движение автотранспорта в Николаевской области, действовавшее с утра, в настоящее время снято.

Кроме того, к середине дня введено ограничение движения грузовых автомобилей в Днепропетровской, Хмельницкой и Винницкой областях, при этом действовавшее с утра ограничение для грузовиков в Херсонской области снято.

В Национальной полиции также напоминают, что на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

ВАЖНОЕ

В Украине в ближайшие дни ожидается небольшое потепление, на дорогах гололедица

Запрет на движение по дорогам общего пользования в Одесской области продлен

Взрыв прогремел на рынке в Багдаде, 12 погибших, полсотни ранены

Оперативная информация по ликвидации последствий сложных погодных условий в Одесской области

Подозреваемому в стрельбе в аэропорту Флориды грозит смертная казнь

ПОСЛЕДНЕЕ

ГСЧС предупреждает о вьюге в Карпатах и Хмельницкой области 8-9 января

Дорожные службы обеспечили проезд по ряду дорог в Одесской области, но общий запрет на движение транспорта в регионе пока остается

Число жертв теракта в Иерусалиме увеличилось до четырех человек

В Иерусалиме грузовик врезался в пешеходов, три человека погибли, в полиции назвали это терактом

Шесть украинских военных ранены в зоне АТО за сутки

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Смерть на закате солнца
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА