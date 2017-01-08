Пять человек погибли и 45 пострадали на дорогах Украины на Рождество

За минувшие сутки, 7 января, в результате усложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли пять и травмировано 45 граждан, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, высокий уровень аварийности сохраняется в Винницкой, Кировоградской и Сумской областях.

По состоянию на 14:00 движение автотранспорта ограниченно Одесской, Кировоградской и Черкасской областях. Ограничение на движение автотранспорта в Николаевской области, действовавшее с утра, в настоящее время снято.

Кроме того, к середине дня введено ограничение движения грузовых автомобилей в Днепропетровской, Хмельницкой и Винницкой областях, при этом действовавшее с утра ограничение для грузовиков в Херсонской области снято.

В Национальной полиции также напоминают, что на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.