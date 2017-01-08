Шесть украинских военных ранены в зоне АТО за сутки

Шесть украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, шестеро получили ранения. Это произошло в двух "горячих точках" - трое воинов были ранены возле Троицкого во время вражеского минометного обстрела, и еще трое - в результате провокаций вблизи Крымского ", - рассказал А.Мотузяник на брифинге в воскресенье в Киеве.

По его словам, на луганском направлении незаконные вооруженные формирования вели огонь из минометов в районах Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого. "Всего боевики выпустили 31 минометную мину по позициям украинских войск. Также почти каждый эпизод нарушения перемирия сопровождался огнем из гранатометов в указанных местах, а еще в районе Станицы Луганской, Крымского и села Лобачево", - рассказали спикер Минобороны.

На донецком направлении главные противостояния имели мето в районе Донецкого аэропорта, на Светлодарской дуге и горловском периметре. "Вблизи села Троицкое боевики выпустили 9 минометных мин и стреляли из БМП. Также одна провокация произошла на окраине Новолуганского: здесь с 19.18 по 19.40 боевики применяли стрелковое оружие", - сообщил представитель оборонного ведомства.

На мариупольском направлении, по его словам, незаконные вооруженные формирования применили минометы и артиллерию. "Всего выпустили 6 артиллерийских снарядов и 87 минометных мин. Из артиллерии вели огонь в районе села Водяное, а минометный огонь фиксировался на всем участке - от Марьинки и Павлополя до Талаковки и Широкино", - рассказал А.Мотузяник.