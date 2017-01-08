В Киевской области планируется ограничить движение грузовиков из-за снегопада

Киевская областная государственная администрация призывает водителей крупногабаритного транспорта воздержаться от поездок по автодорогам области, поскольку в случае продолжения снегопада будет введено ограничение на проезд грузовиков по дорогам государственного значения.

"Учитывая ухудшение погодных условий и усиление снегопада, обращаемся к водителям и владельцев крупногабаритного транспорта воздержаться от поездок по автодорогам области. В случае продолжения снегопада возможно введение ограничения на движение грузовиков, которым придется либо возвращаться, или ждать улучшения погодных условий на специальных стоянках и пунктах обогрева", - сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Председатель обладминистрации Александр Горган также призвал жителей области быть внимательными и осторожными на дорогах и по возможности не пользоваться частным авто, а отдавать предпочтение общественному транспорту. "Жителей районных центров и городов областного значения прошу не оставлять авто на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке снега", - добавил он.

В Киевской городской государственной администрации также призывают водителей столицы не парковать личные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. "Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", - говорится в сообщении.