Запрет на движение по дорогам общего пользования в Одесской области продлен

Запрет на движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения, кроме автодорог М-05 Киев - Одесса и М-28 Одесса – Южный, продлен с 9.00 8 января.

Как сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации, работа по очистке дорог от снега и снежных заносов продолжается, информация о снятии ограничения и восстановления движения автотранспорта будет предоставляться дополнительно.

Кроме того, в обладминистрации добавили, что по состоянию на 9.00 воскресенья в регионе остаются без электроэнергии 24 населенных пункта в 8 районах области.

Как сообщалось, из-за непогоды в Одесской области с 18.00 7 января до 9.00 8 января было запрещено движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования, кроме автодороги М-05 Киев-Одесса