Столичные коммунальщики всю ночь убирали киевские улицы и дороги

Всю ночь 8 января в Киеве убирали снег с дорог и улиц, всего трудилось 248 единиц снегоуборочной техники и 23 бригады с ручной уборки, сообщили в Киевской городской государственной администрации в воскресенье сутра.

"Снегопад продолжается в столице вторые сутки, поэтому дорожники за это время ни на миг не прекращают расчищать улицы и дороги столицы от снега", – следует из сообщения на сайте КГГА ссылаясь на информацию Коммунальной корпорации "Киевавтодор".

В связи с низкой температурой воздуха (более 15 С° мороза) обработка улично-дорожной сети осуществляется песчано-соляной смесью, поскольку соль при таких температурах недостаточно эффективна, объясняют в мэрии.

В первую очередь коммунальщики осуществляют обработку посыпочными материалами и очистку от снега магистральных улиц и дорог, спусков/подъемов, мостов и путепроводов, улиц по которым проходят маршруты движения общественного транспорта.

В связи с напряженностью работы и низкой температурой периодически происходят поломки снегоуборочной и вспомогательной техники, которую оперативно ремонтируют и запускают для дальнейшей работы.

Киевские власти обещают увеличить в воскресенье днем количество бригад с ручной уборки для оперативного выполнения очистки остановок общественного транспорта, подходов к подземным и наземных пешеходных переходов, лестничных маршей и тротуаров, содержащихся предприятиями корпорации.