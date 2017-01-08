Нафтогаз ожидает провокаций Газпрома в связи с морозами

Нафтогаз Украины в связи с сильными морозами в РФ указывает на высокую вероятность провокаций со стороны Газпрома и необоснованных обвинений Украины в невозможности обеспечить транзит.

"Ждем любимую песню: пугать тем, что Украина отбирает газ из своих подземок. Это наш газ, мы его закачали в хранилища именно для того, чтобы зимой отбирать. Никаких обязательств помогать Газпрому нашими запасами, когда ему не хватает, в Украине нет", – говорится в публикации Нафтогаза в блоге на фейсбуке.

Нафтогаз отмечает, что Украину холода затронули лишь частично и компания накопила достаточные объемы газа в хранилищах.