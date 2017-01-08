Во время взрыва в частном доме Одессы погибло два человека

В ночь на воскресенье в Одессе в частном одноэтажном жилом доме на ул. Ефима Геллера произошел взрыв с последующим разрушением здания. При взрыве погибло двое мужчин, женщину спасателям удалось спасти, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие по вызову установили, что в результате взрыва произошло разрушение строительных конструкций перекрытия и крыши на площади 70 кв.м. с последующим возгоранием. По словам соседей, существовала вероятность того, что под обломками находятся люди. Спасатели приступили к тушению пожара и разборки конструкций. Во время ликвидации возгорания и разбора завалов работниками ГСЧС Украины была спасена 90-летняя жительница дома. Пострадавшую в состоянии средней тяжести доставили в городскую клиническую больницу № 11", сообщают на сайте ведомства в воскресенье сутра.

При разборке завалов спасателями были обнаружены тела 2 погибших мужчин.

К ликвидации пожара были привлечены 19 человек личного состава и 5 единиц основной пожарной и специальной техники ГСЧС в Одесской области.

Пожар в 01.36 был локализован и в 2.01 полностью ликвидирован. Причина взрыва устанавливается.